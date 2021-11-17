Партийный волонтёрский центр совместно с «Молодой Гвардией» передал корм в приют «Ковчег надежды»

Накануне, 16 ноября, волонтерский центр «Единой России» совместно с активистами «Молодой Гвардии» передал в приют для животных «Ковчег надежды» 10 кг мясных субпродуктов и 15 кг специального корма. Вместе с волонтерами в приют приехал депутат Заксобрания, региональный координатор партпроекта «Чистая страна» Виталий Дроздов.

Сегодня в приюте содержатся порядка 120 собак. Есть теплое помещение для содержания животных и вольеры на улице. Депутат вместе с волонтёрами осмотрел приют и отметил, что, в целом, для содержания животных здесь организованы приемлемые условия, но, тем не менее, практически все некоммерческие приюты сейчас нуждаются в дополнительной помощи со стороны государства.

«Сегодня мы с коллегами из партийного волонтерского центра приехали в один из приютов города Красноярска. Приехали не с пустыми руками – привезли специальный корм для больных собак, которые нуждаются в этом корме. А я для себя еще ставлю задачу посмотреть, как у нас живут частные приюты. Буквально недавно мы проводили круглый стол по вопросу обращения с безнадзорными животными. И одно из здравых и полезных, на мой взгляд, предложений этого круглого стола было в том, что не нужно тратить кучу денег на строительство муниципальных приютов, а давайте мы лучше подумаем над государственной программой субсидирования либо грантов уже существующим частным, некоммерческим приютам, которые уже занимаются помощью безнадзорным животным. Я убежден, что так будет эффективнее, так будет быстрее и так будет дешевле для бюджета. И сегодня я преследовал еще вот эту цель – посмотреть, как живет этот приют, какие у него есть проблемы, и чем могли бы помочь органы власти Красноярского края», - отметил Виталий Дроздов.

Актив «Молодой Гвардии» приезжает в «Ковчег надежды» уже не первый раз. Ребята стараются помогать необходимыми продуктами, но главной проблемой приюта остается нехватка самих волонтеров для ухода за собаками.

«Молодая Гвардия» в очередной раз оказывает помощь этому приюту, который мы взяли под патронаж еще в прошлом году. Уже несколько раз мы помогали, привозили необходимые продукты, корм, мясо и бытовую химию, то есть все, что нужно для ежедневной работы волонтеров в этом приюте. Но вопрос самих волонтеров здесь стоит очень остро. Приют нуждается в людях, которые действительно будут здесь работать, уделять этому достаточное количество времени. Наши ребята из «Молодой Гвардии» иногда оказывают здесь посильную помощь, включаются в эту волонтерскую работу. Какие-то банальные вещи, даже выгулять собак и уделить бездомным животным лишнее внимание. Это тоже очень важно», - рассказал руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Денис Перик.

По материалам "Единой России"

Фото: "Единая Россия"