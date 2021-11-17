Завтра в Красноярском крае обещают сильные порывы ветра и гололедицу

18 ноября в Красноярском крае ожидается сильный ветер с метелью, а также гололёд на дорогах. Об этом сообщили Среднесибирского УГМС.

В центральных и южных районах края будет дуть сильный юго-западный ветер. Его порывы достигнут временами 15-20 м/с. Днём будет облачно, с прояснениями. Температура воздуха составит −12 ..-14 °C ночью, днём −3...-5 °C, преимущественно без осадков.

К концу недели ожидается ещё большее похолодание – в ночь на субботу температура может опуститься до −18 °C. Снег продолжится, но будет несильным.

ГИБДД рекомендуют строго соблюдать правила безопасности.

«Призываем вас соблюдать особую осторожность: воздержитесь от обгонов и резких манёвров, а также не забудьте включить ближний свет фар. Пешеходам следует использовать в одежде световозвращающие элементы, особенно в тёмное время суток и в условиях ограниченной видимости, быть предельно внимательными даже при переходе дороги в разрешённых местах», – говорится в сообщении ГИБДД.

Фото: © Артур Лебедев / РИА Новости