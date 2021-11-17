17 ноября
Красноярск
погода -4 °C
72.82
 
€ 82.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Завтра в Красноярском крае обещают сильные порывы ветра и гололедицу

Главная Общество
Красноярск
16:11 17 Ноября 2021
красноярск, ветер, зима
версия для печати Ico_print

18 ноября в Красноярском крае ожидается сильный ветер с метелью, а также гололёд на дорогах. Об этом сообщили Среднесибирского УГМС. 

В центральных и южных районах края будет дуть сильный юго-западный ветер. Его порывы достигнут временами 15-20 м/с. Днём будет облачно, с прояснениями. Температура воздуха составит −12 ..-14 °C ночью, днём −3...-5 °C, преимущественно без осадков.

К концу недели ожидается ещё большее похолодание – в ночь на субботу температура может опуститься до −18 °C. Снег продолжится, но будет несильным.

ГИБДД рекомендуют строго соблюдать правила безопасности.

«Призываем вас соблюдать особую осторожность: воздержитесь от обгонов и резких манёвров, а также не забудьте включить ближний свет фар. Пешеходам следует использовать в одежде световозвращающие элементы, особенно в тёмное время суток и в условиях ограниченной видимости, быть предельно внимательными даже при переходе дороги в разрешённых местах», – говорится в сообщении ГИБДД.

Фото: © Артур Лебедев / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Министр здравоохранения Красноярского края ревакцинировался

Министр здравоохранения Красноярского края ревакцинировался

17 Ноября 2021 г.
В отрасли здравоохранения привиты более 90 % сотрудников
Новости Красноярска: В Манском районе браконьеры незаконно добыли марала

В Манском районе браконьеры незаконно добыли марала

17 Ноября 2021 г.
Ущерб охотничьим ресурсам — более 200 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Берёзовском районе появились две спортивные площадки

В Берёзовском районе появились две спортивные площадки

17 Ноября 2021 г.
В следующем году в районе планируется возвести ещё три таких спортплощадки
Новости Красноярска: В Красноярске складского рабочего погребло под стеллажом с алкоголем

В Красноярске складского рабочего погребло под стеллажом с алкоголем

17 Ноября 2021 г.
Мужчину доставили в больницу
Новости Красноярска: 710 жителей Красноярского края заболели за сутки коронавирусом

710 жителей Красноярского края заболели за сутки коронавирусом

17 Ноября 2021 г.
Темп прироста заболеваемости — 0,5 %
Новости Красноярска: Партийный волонтёрский центр совместно с «Молодой Гвардией» передал корм в приют «Ковчег надежды»

Партийный волонтёрский центр совместно с «Молодой Гвардией» передал корм в приют «Ковчег надежды»

17 Ноября 2021 г.
В приюте содержатся около 120 собак
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцев ждёт похолодание до - 20 градусов

Красноярцев ждёт похолодание до - 20 градусов

14 Ноября 2021 г.
Самый холодный день будет в пятницу
Новости Красноярска: В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

13 Ноября 2021 г.
QR-коды будут действовать до 1 июня 2022 года
Новости Красноярска: В ДТП на парковке смотровой площадки "Царь-рыба" пострадала семья

В ДТП на парковке смотровой площадки "Царь-рыба" пострадала семья

13 Ноября 2021 г.
В отношении водителя составлен материал по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru