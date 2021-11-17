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В Манском районе браконьеры незаконно добыли марала

Главная Общество
Красноярск
17:21 17 Ноября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, охотник, браконьер
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В Манском районе охотинспекторы министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края установили факт незаконной охоты на марала.

Для проверки был остановлен автомобиль, в котором находились двое мужчин. В машине была обнаружена туша незаконно добытого марала. Ущерб охотничьим ресурсам — более 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит крупный штраф или лишение свободы до двух лет, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Также было зарегистрировано нарушение на территории охотничьего угодья в Берёзовском районе вблизи дер. Свищево. От инспекторов министерства пытался скрыться автомобиль. В салоне было обнаружено большое количество патронов к нарезному и гладкоствольному оружию. Разрешения на оружие у мужчин не было. Во время преследования они пытались избавиться от ружей.

Материалы переданы в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

— На территории Красноярского края открыт сезон охоты. Охотинспекторы патрулируют леса в усиленном режиме. Призываю охотников соблюдать правила охоты и на случай проверки иметь при себе необходимые документы, — сказал Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования края.

О любых случаях браконьерства или нарушениях правил охоты сообщайте по телефонам: 8(391) 266-84-31, 266-82-92 или к охотинспекторам на территориях.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости

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