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В Берёзовском районе появились две спортивные площадки

Главная Общество
Красноярск
17:02 17 Ноября 2021
строительство, общество, в красноярском крае, спорт
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Спортивные площадки появились в сёлах Есаулово и Зыково. На площадках имеются ворота, стойки с сетками, баскетбольные щиты.

Спортивные сооружения находятся в шаговой доступности от учебных заведений и активно используются школами, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— Площадки безопасны, так как возведены с применением современных технологий и материалов. Мы намерены развивать здесь волейбол, баскетбол, мини-футбол, мини-лапту, гандбол, стритбол и бадминтон. Для зрителей установлены трибуны, так как здесь будут проходить и соревнования, а также спортивные праздники, — рассказал главный специалист администрации района в сфере физической культуры и спорта Виктор Тесленко.

Благодаря федеральному проекту «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» в 2019 году построили площадку для подвижных игр в с. Вознесенка и площадку ГТО с технологическим оборудованием на стадионе берёзовской детско-юношеской спортивной школы. В прошлом году спортсооружения появились в пос. Бархатово и с. Вознесенка, каркасно-тентовое сооружение для хоккея установили в посёлке.

В следующем году в Берёзовском районе планируется возвести ещё три плоскостных сооружения в с. Маганское, в пос. Березовский Маганского сельсовета и в районном центре – на стадионе березовской детско-юношеской спортивной школы.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края

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