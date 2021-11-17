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710 жителей Красноярского края заболели за сутки коронавирусом

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Красноярск
16:40 17 Ноября 2021
статистика, болезнь, в красноярском крае, красноярск, происшествия, общество
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За сутки от коронавируса погибли 29 человек. Всего же с начала пандемии — 7 070.

Подтверждённых диагнозов на 17 ноября — 710. С начала пандемии — 143 453. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 127 145 человек (+ 710 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 54 099 жителей Красноярского края (+ 4 231 за сутки), снято с медицинского учёта 3 819 человек.

4 141 770 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 11 432 за последние сутки).

Напомним, в регионе вводят обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, а также сотрудников и работников правоохранительных органов. Об этом сообщил в своём telegram-канале главный государственный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев.

— Охват профилактическими прививками не менее 80 % от общей численности данных категорий граждан должен быть достигнут к 15 января. Что касается ранее указанных в постановлении контингентов, то срок прохождения полного курса вакцинации для них остаётся прежним — 15 декабря, – говорится в сообщении.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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