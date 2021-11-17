В Красноярском медицинском университете введут QR-коды

С 1 декабря студентам КрасГМУ нужно будет на входе показать QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий, что человек переболел COVID-19, либо медотвод от вакцинации с ПЦР-тестом. Об этом написано во внутреннем приказе медицинского университета.

Как сообщили Gornovosti, система QR-кодов в вузе работает с 8 ноября. QR-код необходимо предъявлять при входе в научную библиотеку, лаборатории и на внеучебные занятия. Также невакцинированные не могут посещать занятия на кафедрах в медучреждениях Красноярска с 15 ноября.

Напомним, с 15 ноября без сертификата о прививке или справки о перенесённой болезни нельзя зайти в организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны. Также без QR-кодов нельзя посещать выставки и конгрессные мероприятия, заселиться в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты.

Ограничения будут действовать и при входе в бассейны, фитнес-центры, фитнес-залы, спортивные залы и другие объекты для оказания услуг населению по занятию физической культурой и спортом.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости