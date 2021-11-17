Резидент КРИТБИ – сервис «Мою сам» вышел на казахстанский рынок

Благодаря соглашению, подписанному между компанией и «Kaspi Bank», сеть автомоек самообслуживания «Мою сам» вышла на международный уровень. В Казахстане запущены 6 точек франшизы в городах Нур-Султане, Семей, Алматы, Шымкент и Актобе.

Также для клиентов запущена новая услуга - оплата по QR-коду. Теперь, используя мобильное приложение банка Kaspi, пользователю достаточно отсканировать код, расположенный на моечном аппарате. На смартфоне сразу отобразятся доступные пакеты: количество времени (минут) для мойки автомобиля. В будущем для клиентов будут созданы различные бонусы, которые можно будет получить при регулярном использовании услуги.

Такой же способ оплаты по QR-коду в скором времени появится и в России. Компания «АЕ-Наука» ведет переговоры с корпорацией «Яндекс» по внедрению системы для водителей такси. При использовании кода, оплата за мойку машины спишется сразу с баланса таксометра. Таким образом, сервис заказа такси «Яндекс» сможет существенно сэкономить, ведь самообслуживание в 2-3 раза дешевле, чем обычная мойка. Кроме того, с применением услуги могут быть разработаны различные бонусные программы лояльности для автомобилистов. Например, это сервисы и программы кешбэка баллами.

«Наша основная цель – это расширение франшизы, базы клиентских точек на территории стран СНГ. Наш продукт очень востребован всеми автолюбителями: это доступно, недорого и быстро. Как показывает практика, количество водителей, которые хотят сэкономить на услугах мойщика, растет с каждым месяцем в среднем на 20%. А значит мы получаем постоянный прирост новых клиентов. Мы успешно стартовали в Казахстане, на очереди у нас Белоруссия», - рассказал руководитель ООО «АЕ-Наука» Антон Храмов.

Добавим, что компания продолжает развитие и другого своего проекта - интеллектуальной системы, которая анализирует поведение клиентов и разрабатывает уникальные предложения, помогая сделать сервис проще и удобнее.

Для справки:

Сеть автомоек самообслуживания «Мою сам» - проект красноярского предпринимателя Антона Храмова. В России проект получил свое распространение в 15 городах. Всего в сервисе зарегистрировано более 30 тысяч пользователей.

Автомойка самообслуживания работает так: пользователь заходит на сайт или в приложение, видит там точки и выбирает одну из удобных для него, подъезжает к ней. Затем нажимает кнопку «Включить» и сам моет автомобиль, а когда заканчивает, выключает аппарат. Деньги с карты списываются с учетом потраченного времени.