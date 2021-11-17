В Красноярске собственники девяти домов отказались от проведения капремонта

9 домов в этом году исключены из договора технического заказчика и программы капитального ремонта. Работы в рамках реализации краткосрочного плана капремонта 2020-2022 производиться там не будут.

Свои отказы жители оформили протоколами общих собраний и направили их МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» — техническому заказчику работ.

Кстати, право отказаться от проведения капремонта или изменить его вид есть у всех. В таком случае жители должны принять данное решение после получения уведомления о проведении работ в течение двух месяцев, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Все дома перед запуском торгов по поиску подрядных организаций обследуют. Специализированные организации дают заключение о действительной необходимости проведения капитального ремонта. Такие заключения были и для домов.

В двух домах отказались от ремонта потому что жители приняли решение копить денежные средства на него на спецсчёте и самостоятельно решать о видах и сроках работ. В одном из домов процедуру переоформления довели до конца, а в другом — жители передумали, несмотря на аргументы в пользу проведения работ.

Всё же в большинстве случаев жители решили не производить капремонт потому что начали процедуры признания жилья аварийным. Они подумали, что ремонт одного из конструктивных элементов помешает их домам получить статус аварийных и подлежащих расселению.

По мнению экспертов, такое решение может навредить собственникам, так как решение о признании аварийности принимается с учётом многих факторов.