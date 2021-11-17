17 ноября
Красноярск
погода -4 °C
72.82
 
€ 82.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске собственники девяти домов отказались от проведения капремонта

Главная Общество
Красноярск
14:54 17 Ноября 2021
общество, красноярск, капремонт, отказ
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

9 домов в этом году исключены из договора технического заказчика и программы капитального ремонта. Работы в рамках реализации краткосрочного плана капремонта 2020-2022 производиться там не будут.

Свои отказы жители оформили протоколами общих собраний и направили их МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» — техническому заказчику работ.

Кстати, право отказаться от проведения капремонта или изменить его вид есть у всех. В таком случае жители должны принять данное решение после получения уведомления о проведении работ в течение двух месяцев, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Все дома перед запуском торгов по поиску подрядных организаций обследуют. Специализированные организации дают заключение о действительной необходимости проведения капитального ремонта. Такие заключения были и для домов.

В двух домах отказались от ремонта потому что жители приняли решение копить денежные средства на него на спецсчёте и самостоятельно решать о видах и сроках работ. В одном из домов процедуру переоформления довели до конца, а в другом — жители передумали, несмотря на аргументы в пользу проведения работ.

Всё же в большинстве случаев жители решили не производить капремонт потому что начали процедуры признания жилья аварийным. Они подумали, что ремонт одного из конструктивных элементов помешает их домам получить статус аварийных и подлежащих расселению.

По мнению экспертов, такое решение может навредить собственникам, так как решение о признании аварийности принимается с учётом многих факторов.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Министр здравоохранения Красноярского края ревакцинировался

Министр здравоохранения Красноярского края ревакцинировался

17 Ноября 2021 г.
В отрасли здравоохранения привиты более 90 % сотрудников
Новости Красноярска: В Манском районе браконьеры незаконно добыли марала

В Манском районе браконьеры незаконно добыли марала

17 Ноября 2021 г.
Ущерб охотничьим ресурсам — более 200 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Берёзовском районе появились две спортивные площадки

В Берёзовском районе появились две спортивные площадки

17 Ноября 2021 г.
В следующем году в районе планируется возвести ещё три таких спортплощадки
Новости Красноярска: В Красноярске складского рабочего погребло под стеллажом с алкоголем

В Красноярске складского рабочего погребло под стеллажом с алкоголем

17 Ноября 2021 г.
Мужчину доставили в больницу
Новости Красноярска: 710 жителей Красноярского края заболели за сутки коронавирусом

710 жителей Красноярского края заболели за сутки коронавирусом

17 Ноября 2021 г.
Темп прироста заболеваемости — 0,5 %
Новости Красноярска: Партийный волонтёрский центр совместно с «Молодой Гвардией» передал корм в приют «Ковчег надежды»

Партийный волонтёрский центр совместно с «Молодой Гвардией» передал корм в приют «Ковчег надежды»

17 Ноября 2021 г.
В приюте содержатся около 120 собак
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В ДТП на парковке смотровой площадки "Царь-рыба" пострадала семья

В ДТП на парковке смотровой площадки "Царь-рыба" пострадала семья

13 Ноября 2021 г.
В отношении водителя составлен материал по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ
Новости Красноярска: Исследователи минобороны РФ привлекли кальмара на борьбу с COVID-19

Исследователи минобороны РФ привлекли кальмара на борьбу с COVID-19

12 Ноября 2021 г.
Зарегистрирован резко снижающий концентрацию коронавируса БАД
Новости Красноярска: В Красноярском крае погибли пять человек в столкновении «Газели» с поездом

В Красноярском крае погибли пять человек в столкновении «Газели» с поездом

13 Ноября 2021 г.
Выясняют все обстоятельства произошедшего
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru