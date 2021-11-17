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Ученикам красноярских начальных классов подарят снегирей на Новый год

Главная Общество
Красноярск
14:21 17 Ноября 2021
красноярск, мэр, подарки, новый год
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Глава Красноярска Сергей Ерёмин показал, что красноярские младшеклассники получат на Новый год. 

Сейчас на фабрике «Бирюсинка» шьют снегирей, которых "нафаршируют" конфетами. Градоначальник рассказал, что в этом году сладкие подарки получат свыше 67 тысяч учеников начальных классов.

«Внутри яркой зимней птички будет сладкий подарок. Такой большой новогодний сюрприз ежегодно мы готовим для ребят при поддержке доброго друга нашего города, всемирно известного мецената Хазрета Меджидовича Совмена», – написал Сергей Ерёмин.

Кроме этого, детей ждёт праздничный квест, но его подробности не раскрывают.

 

 

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