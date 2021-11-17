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В Красноярске водитель маршрута № 27 перевозил пассажиров с неисправным рулевым управлением

Главная Общество
Красноярск
14:00 17 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, нарушения, автобусы
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Ежедневно на линию выходит около 1 000 единиц пассажирского транспорта.

Сотрудники Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю проверили автобусы на конечных остановках. Как оказалось, на маршруте № 27 у автобуса «ЛИАЗ» была обнаружена неисправность, при которой эксплуатация ТС запрещена (неисправно рулевое управление). При этом четверть дня водитель перевозил людей на таком автобусе.

К административной ответственности по ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ привлечён 57-летний мужчина. Автобус поместили на спецстоянку. В отношении перевозчика, выпустившего на линию неисправный автобус будет проведена проверка.

Во время рейда всего установили два факта нарушения правил дорожного движения водителями маршруток. Их привлекли к административной ответственности за различные технические неисправности по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ.

Проверки безопасности перевозок проводятся сотрудниками ГИБДД регулярно.

Фото: vk.com/gibdd24

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