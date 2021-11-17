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Красноярец сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

Главная Общество
Красноярск
13:43 17 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, дтп, пешеходы, подросток
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16 ноября на ул. 9 Мая водитель на Mazda поворачивал направо на разрешающий сигнал светофора и не предоставил преимущество пешеходу на переходе. В итоге 17-летняя школьница получила травмы. Автомобилист с места ДТП уехал.

Личность виновника установили сотрудники ГИБДД. Нарушителем оказался 47-летний местный житель, в отношении которого был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП. Мировой судья назначил мужчине наказание — арест на 5 суток, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за оставление места ДТП предусмотрена ответственность в виде лишения прав до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.

Фото: 24.мвд.рф

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