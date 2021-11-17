В Красноярске благоустроили сквер «Уютный»

Сквер «Уютный» располагается в Ленинском районе (ул. Волжская, 7, 7а, 9, 9а). Его благоустроили благодаря местным жителям по программе «Инициативное бюджетирование».

— Вместе с жителями мы сделали прекрасную зону отдыха. Чувствуя свою причастность, люди относятся более бережно ко всем элементам, обеспечивая их сохранность, — рассказал Андрей Бардаев, руководитель администрации Ленинского района.

На месте будущего сквера был заросший пустырь, теперь же это комфортная зона отдыха для всех. Здесь проведено освещение, обустроены пешеходные дорожки, положена брусчатка и травмобезопасное покрытие, высажены деревья и газонная трава, установлены качели, лавочки, спортивное оборудование, теневые навесы, урны, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

— Несколько лет назад нам установили детскую площадку, но пустырь, который располагался рядом, наводил тоску. Сейчас появился такой уютный сквер, что душа радуется! У меня двое детей разного возраста, теперь для них есть место по интересам во время прогулки, — поделилась Татьяна, жительница ул. Волжская, 9.

В Ленинском районе всего за этот год благоустроили четыре сквера: «Ярцевский» по пр. им газеты «Красноярский рабочий», 26; по ул. Волжской, 19-29; по ул. Борисевича, 1г и сквер «Уютный» по ул. Волжской, 7-9а.