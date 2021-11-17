В Красноярске оштрафовали управляющую компанию за нарушения ЖК на 255 тысяч рублей

Во время проведения внеплановой проверки отделом жилищного надзора и лицензионного контроля первой территориальной зоны Службы, установлено, что управляющая организация нарушила периодичность проведения ремонта подъездов многоквартирного дома по адресу ул. Тотмина, 15.

УК привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Назначено наказание — штраф 255 тысяч рублей. Обязанность по уплате административного штрафа управляющей организацией исполнена.

— Если у управляющих организаций нет желания исполнять свою работу добросовестно и своевременно, то им всё равно приходится это делать, только уже по предписанию Службы, теряя и свои деньги, и хорошее отношение жителей к себе, — отметила Татьяна Панфилова, начальник отдела жилищного надзора и лицензионного контроля первой территориальной зоны.

Фото: krasnadzor.ru