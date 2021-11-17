Красноярская спортсменка стала чемпионкой мира по плаванию среди слабослышащих

Полина Земскова — красноярская спортсменка Центра адаптивного спорта. Она стала чемпионкой мира по плаванию, спорт глухих. Соревнования проходят с 14 по 21 ноября в Польше.

Полина в составе сборной России в эстафете 4х50 выиграла золото чемпионата.

Для красноярской спортсменки эта победа первая на международной арене. Полина — мастер спорта, многократный призёр Кубка России по плаванию 2019 и 2020 годов и бронзовый призёр чемпионата и первенства России в 2019 и 2020 году, сообщается на сайте министерства спорта Красноярского края.

Фото: kraysport.ru/