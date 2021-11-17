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В Заксобрании заинтересовались невыплатой зарплаты в «Академии регби «Сибирь»

Главная Общество
Красноярск
12:11 17 Ноября 2021
красноярск, регби, зарплата
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Прокуратура Красноярского края проверит возможные нарушения трудового законодательства в «Академии регби «Сибирь». Об этом в своём телеграмм-канале сообщил депутат Законодательного собрания Красноярского края Александр Глисков.

«Что происходит в Академии Регби? Жалуются сотрудники, что зарплата месяцами не платится, про какую-то «чёрную кассу», подделку документов. Направил запрос по этому поводу прокурору края. Некрасивая ситуация. Знаковый для края вид спорта. И опять какие-то схематозы», - написал Глисков.

Напомним, в сентябре этого года sibnovosti.ru сообщали, что в академии существуют задержки с выплатой зарплаты. Тогда эту информацию подтвердил президент краевой федерации регби, член наблюдательного совета «Академии регби «Сибирь» Леонид Ковель.

В свою очередь директор академии Сергей Баженов  назвал ситуацию неправдой, отказавшись от комментария. Отметим, что Баженов на сегодняшний день занимает несколько должностей. Он является председателем комитета в сфере предпринимательства по спорту союза "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата", возглавляет региональное отделение «Трудовых резервов», а также работает преподавателем в институте физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета. 

«Академия регби Сибирь» была создана в 2018 году. Её учредителем выступает Федерация регби России. Генеральный директор федерации Павел Федоров на вопрос корреспондента sibnovosti.ru о сложившейся ситуации от комментариев отказался, попросив написать соответствующий запрос в пресс-службу ФРР. В свою очередь, работники академии повторно обратились в трудовую инспекцию.

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