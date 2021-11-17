Около 3 000 частных домовладений Красноярска переведут на электроотопление

Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл рабочую встречу с заместителем генерального директора ПАО «Россети Сибирь» – директором филиала «Красноярскэнерго» Сергеем Завориным. Они обсудили вопросы перевода частного сектора на электроотопление.

— Переход на электроотопление — крайне сложный шаг. Важно не просто обеспечить энергоснабжением большое количество домов частного сектора и сделать перерасчёт тарифов, но и распространить этот подход на территорию всего Красноярского края, мы не должны ограничиваться только Красноярском, — сказал Александр Усс.

Стоит напомнить, инициатива перевода частного сектора на электроотопление принадлежит губернатору. В феврале порядка 100 частных домовладений Красноярска участвовали в пилотном проекте по переходу на электроотопление. Собственники, добровольно отказавшись от использования угля, устанавливали электрооборудование. Государство и ресурсная компания обеспечили подключение к электросетям и предоставили сниженный тариф на отопительный период, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Эксперимент был признан успешным. В августе жителей частного сектора опросили о переходе на электроотопление (около 16,5 тысяч частных домов). Большинство проявило интерес.

«Красноярскэнерго» подтвердило готовность в 2022 году перевести на электроотопление около 3 000 частных домовладений. В 2022-2024 годах планируется увеличить число подключаемых домов по инвестиционной программе. Предварительная стоимость мероприятий для перевода всего частного сектора Красноярска, обслуживаемого компанией «Красноярскэнерго» — около 1,5 млрд рублей.

В правительстве Красноярского края разработан и проходит согласование проект закона «О льготных тарифах на электрическую энергию для населения на территории Красноярского края». Он позволит применить тариф для частных домовладений, которые используют электрооборудование для отопления, в размере 1 руб./кВт.ч. Разница в тарифе будет компенсироваться за счёт бюджета. Красноярский край благодаря национальному проекту «Экология» на эти цели получит порядка 2 млрд рублей на три года.

На первом этапе льготный тариф будет распространяться на населённые пункты, в отношении которых утверждены комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Дорожная карта по переводу частного сектора с угольного на электрическое отопление будет связана с инвестиционными планами компаний по модернизации сетевого хозяйства.

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости