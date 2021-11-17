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В Красноярском крае будут прививать людей старше 60 лет

Главная Общество
Красноярск
11:32 17 Ноября 2021
красноярск, вакцинация, вирус
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В Красноярском крае вводят обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, а также сотрудников и работников правоохранительных органов. Об этом сообщил в своём telegram-канале главный государственный санитарный врач Красноярского края  Дмитрий Горяев.

«Охват профилактическими прививками не менее 80% от общей численности данных категорий граждан должен быть достигнут к 15.01.2022 г. Что касается ранее указанных в постановлении контингентов, то срок прохождения полного курса вакцинации для них остаётся прежним - к 15 декабря», – говорится в сообщении.

Напомним, что за неделю первый компонент вакцины от коронавируса поставили 45,5 тысяч человек (на 10 тысяч больше, чем за прошлую неделю). Среднекраевой уровень вакцинации — 48,1 %. Всего в регионе вакцинировались 80 тысяч человек. Первым компонентом вакцинирован 1 млн 69 тысяч человек, завершили вакцинацию 930 тысяч жителей края.

По словам, министра здравоохранения края Бориса Немика, сейчас регион проходит через пик четвёртой волны коронавируса. Ежесуточно регистрируют более 700 новых случаев заражения. Занято более 85% (5 329 пациентов) коек в инфекционных госпиталях. Ещё 19 245 лечится дома.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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