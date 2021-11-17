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В Красноярском крае незаконно вырубили деревья на 6 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
11:52 17 Ноября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, лесорубы
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Сотрудники полиции установили трёх участников группы, организовавших незаконную рубку леса.

Один из фигурантов дела 1985 года рождения подыскивал жителей, имеющих право на заготовку древесины под собственные нужды, но ещё им не воспользовались. За вознаграждение от 4 до 5 тысяч рублей он предлагал им передать право, оформив на него нотариально заверенную доверенность, чтобы он от их лица получил выдел и спилил лес. Многие соглашались.

Затем правонарушитель составлял фиктивные документы, подтверждающие наличие в собственности этих людей земельных участков под индивидуальное строительство. Далее он предоставлял документы в лесничество, заключал договоры купли-продажи леса и получал право на вырубку на отведённых делянках, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Двое сообщников занимались организацией рубки леса и вывоза. Также злоумышленники выходили за пределы выделов. Общий объём незаконно заготовленной древесины — порядка 800 кубометров на сумму свыше 6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Двоим правонарушителям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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