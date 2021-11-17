В национальном парке «Красноярские Столбы» потребуется QR-код

В связи с указом губернатора Красноярского края, с 15 ноября для посещения НПК «Нарым» и других помещений национального парка «Красноярские Столбы» понадобится паспорт и либо QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий, что человек переболел COVID-19, либо медотвод от вакцинации. Об этом рассказали в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» национального парка.

Напомним, с 15 ноября без сертификата о прививке или справки о перенесённой болезни нельзя будет зайти в организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны (за исключением учреждений медицины). Также без QR-кодов о вакцине или справок о перенесённой болезни нельзя будет посещать выставки и конгрессные мероприятия, заселиться в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и другие подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги.

Фото: vk.com/npkrasstolby