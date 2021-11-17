17 ноября
Красноярск
погода -5 °C
72.56
 
€ 82.52
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В национальном парке «Красноярские Столбы» потребуется QR-код

Главная Общество
Красноярск
11:36 17 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, ограничения
версия для печати Ico_print

В связи с указом губернатора Красноярского края, с 15 ноября для посещения НПК «Нарым» и других помещений национального парка «Красноярские Столбы» понадобится паспорт и либо QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий, что человек переболел COVID-19, либо медотвод от вакцинации. Об этом рассказали в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» национального парка.

Напомним, с 15 ноября без сертификата о прививке или справки о перенесённой болезни нельзя будет зайти в организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны (за исключением учреждений медицины). Также без QR-кодов о вакцине или справок о перенесённой болезни нельзя будет посещать выставки и конгрессные мероприятия, заселиться в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и другие подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги.

Фото: vk.com/npkrasstolby

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске благоустроили сквер «Уютный»

В Красноярске благоустроили сквер «Уютный»

17 Ноября 2021 г.
Всего в Ленинском районе в этом году благоустроили четыре сквера
Новости Красноярска: В Красноярске оштрафовали управляющую компанию за нарушения ЖК на 255 тысяч рублей

В Красноярске оштрафовали управляющую компанию за нарушения ЖК на 255 тысяч рублей

17 Ноября 2021 г.
УК привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ
Новости Красноярска: Красноярская спортсменка стала чемпионкой мира по плаванию среди слабослышащих

Красноярская спортсменка стала чемпионкой мира по плаванию среди слабослышащих

17 Ноября 2021 г.
Для неё эта победа первая на международной арене
Новости Красноярска: Около 3 000 частных домовладений Красноярска переведут на электроотопление

Около 3 000 частных домовладений Красноярска переведут на электроотопление

17 Ноября 2021 г.
Планируется увеличить число подключаемых домов
Новости Красноярска: В Заксобрании заинтересовались невыплатой зарплаты в «Академии регби «Сибирь»

В Заксобрании заинтересовались невыплатой зарплаты в «Академии регби «Сибирь»

17 Ноября 2021 г.
Соответствующий запрос направлен прокурору края
Новости Красноярска: В Красноярске нашли растущее из канализации дерево

В Красноярске нашли растущее из канализации дерево

17 Ноября 2021 г.
Люк на колодце украли, а дерево «поставили» как предупреждение
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В ДТП на парковке смотровой площадки "Царь-рыба" пострадала семья

В ДТП на парковке смотровой площадки "Царь-рыба" пострадала семья

13 Ноября 2021 г.
В отношении водителя составлен материал по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ
Новости Красноярска: Локомотивная бригада КрасЖД предотвратила ДТП с автомобилем на станции Филимоново

Локомотивная бригада КрасЖД предотвратила ДТП с автомобилем на станции Филимоново

14 Ноября 2021 г.
Профессиональные действия и бдительность локомотивной бригады КрасЖД помогли избежать трагедии
Новости Красноярска: Красноярцев ждёт похолодание до - 20 градусов

Красноярцев ждёт похолодание до - 20 градусов

14 Ноября 2021 г.
Самый холодный день будет в пятницу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru