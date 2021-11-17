Более 194 тыс. контейнеров ДФЭ отправлено со станций Красноярской железной дороги в январе–октябре

В январе–октябре 2021 года в границах Красноярской железной дороги во всех видах сообщения перевезли 194,2 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе–октябре составило 163,1 тыс. ДФЭ (перевезено 2 млн 718 тыс. тонн грузов, -7,3%), в том числе:

лесные грузы – 117,8 тыс. контейнеров ДФЭ (-10,6%);

цветные металлы – 14,1 тыс. (-28,2%);

остальные и сборные грузы – 11,3 тыс. (на уровне прошлого года);

химикаты и сода – 9,9 тыс. (+22,4%);

руда цветная и серное сырье – 4,1 тыс. (рост в 2 раза);

строительные грузы – 824 ДФЭ (+28,1%);

зерно – 324 ДФЭ (рост в 3,5 раза).

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД