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Более 194 тыс. контейнеров ДФЭ отправлено со станций Красноярской железной дороги в январе–октябре

Главная Общество
Красноярск
11:00 17 Ноября 2021
железные дороги, перевозки, груз, поезда
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В январе–октябре 2021 года в границах Красноярской железной дороги во всех видах сообщения перевезли 194,2 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе–октябре составило 163,1 тыс. ДФЭ (перевезено 2 млн 718 тыс. тонн грузов, -7,3%), в том числе:

  • лесные грузы – 117,8 тыс. контейнеров ДФЭ (-10,6%);
  • цветные металлы – 14,1 тыс. (-28,2%);
  • остальные и сборные грузы – 11,3 тыс. (на уровне прошлого года);
  • химикаты и сода – 9,9 тыс. (+22,4%);
  • руда цветная и серное сырье – 4,1 тыс. (рост в 2 раза);
  • строительные грузы – 824 ДФЭ (+28,1%);
  • зерно – 324 ДФЭ (рост в 3,5 раза).

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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