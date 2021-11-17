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В Красноярском крае 80 тысяч жителей ревакцинировались от COVID-19

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Красноярск
11:15 17 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, вакцинация, заболевание
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За неделю первый компонент вакцины от коронавируса поставили 45,5 тысяч человек (на 10 тысяч больше, чем за прошлую неделю). Среднекраевой уровень вакцинации — 48,1 %. Об этом рассказали в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» ЦУР Красноярского края.

Всего в регионе ревакцинировались 80 тысяч человек. Первым компонентом вакцинирован 1 млн 69 тысяч человек, завершили вакцинацию 930 тысяч жителей края.

Лидерами по вакцинации являются жители Шарыповского района. Там привились свыше 70 % населения. Высокий показатель и у Ирбейского района (63,6 %), а также Северо-Енисейского (60,9 %). Отстают от среднекраевого уровня Курагинский и Канский районы, там вакцинировались чуть больше 38 % жителей.

Среди городов по-прежнему лидируют Дивногорск и Красноярск (больше 52 %). В Красноярске первым компонентом в общей сложности привиты 464 тыс человек.

Напомним, министр здравоохранения края Борис Немик во время заседания правительства отметил, что регион проходит через пик четвёртой волны коронавируса. Ежесуточно регистрируют более 700 новых случаев заражения. Занято более 85 % (5 329 пациентов) коек в инфекционных госпиталях. Ещё 19 245 лечится дома.

Тем не менее существенного роста заболевших не фиксируют уже две недели, однако нет и спада. Главная особенность четвёртой волны, по мнению Немика, в том, что среди пациентов с тяжёлыми формами заболеваний множество не привитых, но темпы вакцинации растут.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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