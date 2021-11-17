В Красноярске для дольщиков достроят 11 домов

Решение о завершении строительства 11 многоквартирных недостроенных домов принял наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Итак, достроят четыре дома ЖК «Квадро» (на улицах Караульная – Шахтёров застройщика ООО «Сибинвест»); три дома ЖК «Енисей» (на ул. Прибойная, 37, стр. 2 застройщика ООО «Спецстрой»); три дома ЖК «Ярослав» (на ул. 6-й микрорайон в Солнечном застройщика ООО «Эко Пром»); дом № 2 ЖК «Панорама» (на ул. Прибойная, 37, стр.6,7 застройщика ООО «Зодчий»), сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Будут восстановлены права более 2 500 человек.

В связи с поступившим коллективным обращением участников долевого строительства дома по ул. Прибойная, 37 А (ЖК «Добрые соседи») по жилым помещениям, которые находятся в залоге у ПАО «Сбербанк», принятие решения отложено до выяснения всех обстоятельств.

— С 2019 года в Красноярском крае восстановлены права дольщиков 38 недостроенных домов. По 17 домам принято решение о достройке, по 21 дому — о денежной компенсации за недостроенное жильё. Решение проблем обманутых дольщиков находится на постоянном контроле губернатора. Благодаря его инициативе по заключению соглашения с федеральным фондом ситуация с дольщиками за последние годы изменилась к лучшему. В едином реестре 51 проблемный объект, в отношении которых ещё предстоит решить, каким образом будут восстановлены права их дольщиков, — сказал министр строительства Михаил Рабушко.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости