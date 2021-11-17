17 ноября
Красноярск
погода -5 °C
72.56
 
€ 82.52
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае медики санитарной авиации с начала года эвакуировали почти 3 тысячи пациентов

Главная Общество
Красноярск
10:29 17 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, здравоохранение, авиация
версия для печати Ico_print

Регион принимает участвует в приоритетном федеральном проекте «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», один из основных пунктов — развитие региональной санитарной авиации, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

За 10 месяцев отделение экстренной и плановой медицинской помощи завершило план работы по проекту, выполнив 300 вылетов, при этом было запланировано на год 134 вылета. Было эвакуировано 555 пациентов.

Отделение экстренной и плановой медицинской помощи (санитарной авиации) красноярской краевой клинической больницы обслуживает население районов Центральной и Южной зон Красноярского края, а также имеет 8 северных филиалов (в Енисейске, Туруханске, Дудинке, Хатанге, Туре, Ванаварах, Байките и пос. Бор). Руководят филиалами главные врачи районных больниц, с которыми у краевой больницы заключены соглашения о взаимодействии по оказанию экстренной и неотложной медпомощи.

За этот год общее количество вылетов санавиации — 1 983, эвакуировано 2 976 жителей Красноярского края, при этом за аналогичный период прошлого года количество вылетов составило 1 521, эвакуировали 2 326 человек.

Транспортировали из районов Красноярского края 698 пациентов с коронавирусом (годовой план предусматривал эвакуацию 558 человек).

Фото: kraszdrav.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске благоустроили сквер «Уютный»

В Красноярске благоустроили сквер «Уютный»

17 Ноября 2021 г.
Всего в Ленинском районе в этом году благоустроили четыре сквера
Новости Красноярска: В Красноярске оштрафовали управляющую компанию за нарушения ЖК на 255 тысяч рублей

В Красноярске оштрафовали управляющую компанию за нарушения ЖК на 255 тысяч рублей

17 Ноября 2021 г.
УК привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ
Новости Красноярска: Красноярская спортсменка стала чемпионкой мира по плаванию среди слабослышащих

Красноярская спортсменка стала чемпионкой мира по плаванию среди слабослышащих

17 Ноября 2021 г.
Для неё эта победа первая на международной арене
Новости Красноярска: Около 3 000 частных домовладений Красноярска переведут на электроотопление

Около 3 000 частных домовладений Красноярска переведут на электроотопление

17 Ноября 2021 г.
Планируется увеличить число подключаемых домов
Новости Красноярска: В Заксобрании заинтересовались невыплатой зарплаты в «Академии регби «Сибирь»

В Заксобрании заинтересовались невыплатой зарплаты в «Академии регби «Сибирь»

17 Ноября 2021 г.
Соответствующий запрос направлен прокурору края
Новости Красноярска: В Красноярске нашли растущее из канализации дерево

В Красноярске нашли растущее из канализации дерево

17 Ноября 2021 г.
Люк на колодце украли, а дерево «поставили» как предупреждение
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцев ждёт похолодание до - 20 градусов

Красноярцев ждёт похолодание до - 20 градусов

14 Ноября 2021 г.
Самый холодный день будет в пятницу
Новости Красноярска: Исследователи минобороны РФ привлекли кальмара на борьбу с COVID-19

Исследователи минобороны РФ привлекли кальмара на борьбу с COVID-19

12 Ноября 2021 г.
Зарегистрирован резко снижающий концентрацию коронавируса БАД
Новости Красноярска: В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

13 Ноября 2021 г.
QR-коды будут действовать до 1 июня 2022 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru