В Красноярском крае медики санитарной авиации с начала года эвакуировали почти 3 тысячи пациентов

Регион принимает участвует в приоритетном федеральном проекте «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», один из основных пунктов — развитие региональной санитарной авиации, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

За 10 месяцев отделение экстренной и плановой медицинской помощи завершило план работы по проекту, выполнив 300 вылетов, при этом было запланировано на год 134 вылета. Было эвакуировано 555 пациентов.

Отделение экстренной и плановой медицинской помощи (санитарной авиации) красноярской краевой клинической больницы обслуживает население районов Центральной и Южной зон Красноярского края, а также имеет 8 северных филиалов (в Енисейске, Туруханске, Дудинке, Хатанге, Туре, Ванаварах, Байките и пос. Бор). Руководят филиалами главные врачи районных больниц, с которыми у краевой больницы заключены соглашения о взаимодействии по оказанию экстренной и неотложной медпомощи.

За этот год общее количество вылетов санавиации — 1 983, эвакуировано 2 976 жителей Красноярского края, при этом за аналогичный период прошлого года количество вылетов составило 1 521, эвакуировали 2 326 человек.

Транспортировали из районов Красноярского края 698 пациентов с коронавирусом (годовой план предусматривал эвакуацию 558 человек).

Фото: kraszdrav.ru