Молодёжное правительство Красноярского края рассказало губернатору о значимых для региона инициативах

Губернатор Красноярского края Александр Усс поучаствовал в заседании экспертного совета Молодёжного правительства края. Молодые люди рассказали о значимых для региона инициативах и о планах на ближайший год.

Молодые лидеры в 10-й раз получили награду «Лучшее молодёжное Правительство» и в четвёртый – «Лучшая медиаактивность». Александр Усс поздравил молодых лидеров с победой.

За время работы седьмого состава реализовано шесть региональных и четыре федеральных проекта (Всероссийский съезд Ассоциации молодёжных правительств России, молодёжная площадка «Поколение-2030» Красноярского экономического форума, арт-мастерская «Авантюризм. Сибирь», проект «Молодёжный проектный офис», фестиваль-лекториум академической музыки «Партёр» и др.). Участвовали более пяти тысяч человек.

В планах у членов Молодёжного правительства до конца 2021 года и в следующем году реализовать семь региональных и два федеральных проекта («Школа госслужбы», проектная мастерская, образовательная платформа «Траектория», уроки финансовой грамотности для молодёжи края, кейс-чемпионат «Case Roads», сибирская фолк-школа «Наследие»). Также в 2022 году в рамках Красноярского экономического форума и Сибирского энергетического форума пройдут молодёжные площадки. Пять проектов от Федерального агентства по делам молодёжи уже получили грантовую поддержку.

— В Красноярском крае очень сильная молодёжная политика, данное направление даёт хорошие результаты — интересные проекты и сильные кадры. Мы продолжим поддерживать инициативы молодёжи. Ваша энергия, знания, нестандартное видение будут полезны в решении актуальных для края задач. Я предлагаю включиться в организацию и проведение 200-летия Минусинска. Также мы ждём свежие идеи по благоустройству общественных пространств Красноярска и организации уличной торговли. Спасибо за вашу работу, желаю успехов в любых начинаниях, — отметил Александр Усс.

Фото: © Вадим Кофман