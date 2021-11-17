В Красноярске стартовала «Зима на Стрелке»

Каток у здания краевой филармонии открыли под залпы салюта. В первый день «Зимы на Стрелке» каток посетили сотни жителей города. Чтобы получить напрокат коньки, был необходим QR-код либо сертификат о вакцинации или перенесённом заболевании.

Билет можно купить на месте или на сайте «Красгорпарка». Взрослый стоит 250 рублей, для льготников цена в два раза меньше – 125 рублей. Аренда или заточка коньков в 250 рублей. Детские обойдутся дешевле – в 200 рублей при предъявлении документов. Детям до 7 лет – коньки бесплатно. Стоимость указана за час катания.

Цена на билеты:

понедельник-пятница – 250 руб.;

суббота, воскресенье и праздничные дни – 400 руб.

Инвалидам полагается льготный входной билет – 50% от стоимости.