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В Красноярске стартовала «Зима на Стрелке»

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Красноярск
09:29 17 Ноября 2021
красноярск, каток, зима
Фотография © Александр Жуковец
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Каток у здания краевой филармонии открыли под залпы салюта. В первый день «Зимы на Стрелке» каток посетили сотни жителей города. Чтобы получить напрокат коньки, был необходим QR-код либо сертификат о вакцинации или перенесённом заболевании.

В Красноярске стартовала «Зима на Стрелке»

Билет можно купить на месте или на сайте «Красгорпарка». Взрослый стоит 250 рублей, для льготников цена в два раза меньше – 125 рублей. Аренда или  заточка коньков в 250 рублей. Детские обойдутся дешевле – в 200 рублей при предъявлении документов. Детям до 7 лет – коньки бесплатно. Стоимость указана за час катания.

Цена на билеты:

  • понедельник-пятница – 250 руб.;

  • суббота, воскресенье и праздничные дни – 400 руб.

 

Инвалидам полагается льготный входной билет – 50% от стоимости.

Прокат коньков:

  • взрослые с 14 лет – 250 руб.;

  • дети до 13 лет (включительно) – 200 руб.;

  • опора для катания на льду – 300 руб.; 

  • заточка коньков – 250 руб.

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