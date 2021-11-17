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В Красноярске за подделку подписей УК «ИНВЕСТ-СЕРВИС» и «Новый город» лишены лицензий

Главная Общество
Красноярск
09:35 17 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, прокуратура
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Во время проверки подлинности протоколов общих собраний собственников, прокуратура с представителями Службы строительного надзора и жилищного контроля установили, что в 17 протоколах о принятии решений по вопросу смены способа управления многоквартирными жилыми домами на управляющие организации ООО «ИНВЕСТ-СЕРВИС» и ООО УК «Новый город» подписи собственников квартир сфальсифицированы, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Материалы направили в уполномоченный орган для прекращения действия лицензии (рассмотрены и удовлетворены).

Также материалы направлены в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов).

Проверки продолжаются.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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