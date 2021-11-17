В Назарово при пожаре погиб ребёнок

17 ноября в 1:07 в пожарно-спасательную часть города Назарово сообщили о пожаре в одноэтажном 2-квартирном жилом доме по ул. Советская. Объявлен ранг пожара 1.

На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома. Пожар ликвидировали в 2:22 на площади 40 кв. м. К тушению привлекались 25 человек личного состава и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 16 человек личного состава 4 единицы техники.

В результате пожара погиб ребенок 2018 года рождения, ещё трое детей получили термические ожоги 1 и 2 степеней. Родители тоже получили ожоги, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Устанавливается предварительная причина пожара, одна из версий — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.