Красноярский край находится на пике четвёртой волны коронавируса

Сегодня на заседании правительства министр здравоохранения края Борис Немик рассказал о текущей ситуации с коронавирусом.

Министр здравоохранения края Борис Немик во время заседания правительства отметил, что регион проходит через пик четвёртой волны коронавируса. Ежесуточно регистрируют более 700 новых случаев заражения. Занято более 85% (5 329 пациентов) коек в инфекционных госпиталях. Ещё 19 245 лечится дома.

Тем не менее существенного роста заболевших не фиксируют уже две недели, однако нет и спада. Главная особенность четвёртой волны, по мнению Немика, в том, что среди пациентов с тяжёлыми формами заболеваний множество не привитых, но темпы вакцинации растут. Сейчас в среднем каждый день в регионе прививку от коронавируса ставит 3 832 человека.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости