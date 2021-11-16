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Красноярский край находится на пике четвёртой волны коронавируса

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Красноярск
22:19 16 Ноября 2021
красноярск, эпидемия, вирус
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Сегодня на заседании правительства министр здравоохранения края Борис Немик рассказал о текущей ситуации с коронавирусом.

Министр здравоохранения края Борис Немик во время заседания правительства отметил, что регион проходит через пик четвёртой волны коронавируса. Ежесуточно регистрируют более 700 новых случаев заражения. Занято более 85% (5 329 пациентов) коек в инфекционных госпиталях. Ещё 19 245 лечится дома.

Тем не менее существенного роста заболевших не фиксируют уже две недели, однако нет и спада. Главная особенность четвёртой волны, по мнению Немика, в том, что среди пациентов с тяжёлыми формами заболеваний множество не привитых, но темпы вакцинации растут. Сейчас в среднем каждый день в регионе прививку от коронавируса ставит 3 832 человека.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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