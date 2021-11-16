16 ноября
Красноярск
погода -9 °C
72.56
 
€ 82.52
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Возле одной из красноярских АЗС хотят построить жилой дом

Главная Общество
Красноярск
19:02 16 Ноября 2021
красноярск, суд, азс, строительство
версия для печати Ico_print

Возле красноярской АЗС, принадлежащей ООО "Агродеталь", хотят построить жилой дом. Владелец заправки обратился в Арбитражный суд Красноярского края, чтобы требует обязать ООО "СибСпецМонтаж" прекратить строительство на проспекте Свободный, 44б.

По данным портала ДОМ.РФ, по этому адресу строят 18-этажный дом на 100 квартир. Сдача объекта запланирована на четвёртый квартал следующего года.

Из искового заявления следует, что дом построят прямо напротив АЗС, что по существующему Градостроительному кодексу РФ и федеральному закону о "Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности" является нарушением: расстояние от строительной площадки до резервуара с топливом составляет около 13 метров. 

Истец считает, что возведение объекта рядом с автозаправкой создаёт угрозу её безопасной эксплуатации. В связи с этим организация обратилась в суд. Вопрос о принятии искового заявления к производству будет решён в течение 5 рабочих дней.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 33 человека

В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 33 человека

16 Ноября 2021 г.
Под медицинским наблюдением находятся 53 687 жителей региона
Новости Красноярска: Пять руководителей учреждений культуры Богучанского района привлечены к ответственности

Пять руководителей учреждений культуры Богучанского района привлечены к ответственности

16 Ноября 2021 г.
Приняты меры к устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем
Новости Красноярска: В Бирилюсском районе бывшая работница отделения почты украла деньги и товары

В Бирилюсском районе бывшая работница отделения почты украла деньги и товары

16 Ноября 2021 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ
Новости Красноярска: Жители России могут принять участие в конкурсе «Лидеры Енисейской Сибири»

Жители России могут принять участие в конкурсе «Лидеры Енисейской Сибири»

16 Ноября 2021 г.
Приём заявок продлили до 15 декабря
Новости Красноярска: Месторождение газа на Таймыре назвали в честь Евгения Зиничева

Месторождение газа на Таймыре назвали в честь Евгения Зиничева

16 Ноября 2021 г.
Месторождение относится к категории уникальных
Новости Красноярска: Сразу в двух районах Красноярска зафиксировали угрозу ЧС

Сразу в двух районах Красноярска зафиксировали угрозу ЧС

16 Ноября 2021 г.
Жителей аварийных домов должны разместить в маневренном фонде
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

13 Ноября 2021 г.
QR-коды будут действовать до 1 июня 2022 года
Новости Красноярска: В Красноярском крае утверждён перечень хронических заболеваний для перехода на дистанционный режим работы

В Красноярском крае утверждён перечень хронических заболеваний для перехода на дистанционный режим работы

12 Ноября 2021 г.
На удаленную работу переводятся люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями
Новости Красноярска: Исследователи минобороны РФ привлекли кальмара на борьбу с COVID-19

Исследователи минобороны РФ привлекли кальмара на борьбу с COVID-19

12 Ноября 2021 г.
Зарегистрирован резко снижающий концентрацию коронавируса БАД
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru