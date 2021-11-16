Возле одной из красноярских АЗС хотят построить жилой дом

Возле красноярской АЗС, принадлежащей ООО "Агродеталь", хотят построить жилой дом. Владелец заправки обратился в Арбитражный суд Красноярского края, чтобы требует обязать ООО "СибСпецМонтаж" прекратить строительство на проспекте Свободный, 44б.

По данным портала ДОМ.РФ, по этому адресу строят 18-этажный дом на 100 квартир. Сдача объекта запланирована на четвёртый квартал следующего года.

Из искового заявления следует, что дом построят прямо напротив АЗС, что по существующему Градостроительному кодексу РФ и федеральному закону о "Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности" является нарушением: расстояние от строительной площадки до резервуара с топливом составляет около 13 метров.

Истец считает, что возведение объекта рядом с автозаправкой создаёт угрозу её безопасной эксплуатации. В связи с этим организация обратилась в суд. Вопрос о принятии искового заявления к производству будет решён в течение 5 рабочих дней.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости