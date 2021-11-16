В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 33 человека

За сутки от коронавируса погибли 33 человека. Всего же с начала пандемии — 7 041.

Подтверждённых диагнозов на 16 ноября — 717. С начала пандемии — 142 743. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 126 435 человек (+ 715 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 53 687 жителей Красноярского края (+ 4 123 за сутки), снято с медицинского учёта 3 451 человек.

4 130 338 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 2 736 за последние сутки).

Напомним, в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю планируют ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет. По словам Дмитрия Горяева, главного санитарного врача, это необходимо не только для отнесения этой возрастной категории к группам, имеющим наибольшие риски от опасной инфекции, но и для её включения министерством здравоохранения Красноярского края в региональный календарь профилактических прививок.

Фото: vk.com/shtabkrskstate