Месторождение газа на Таймыре назвали в честь Евгения Зиничева

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю, в память о министре МЧС России Евгении Зиничеве на Таймыре назвали новое месторождение газа.

Сухопутное месторождение относится к категории уникальных. Оно самое крупное по объёму запасов в Красноярском крае и характеризуется высокими показателями продуктивности.

Напомним, что Евгений Зиничев 8 сентября погиб в Норильске при исполнении служебного долга. Генерал во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС спас жизнь человека.