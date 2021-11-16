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Месторождение газа на Таймыре назвали в честь Евгения Зиничева

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Красноярск
16:31 16 Ноября 2021
газ, таймыр, в красноярском крае, общество, мчс
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю, в память о министре МЧС России Евгении Зиничеве на Таймыре назвали новое месторождение газа.

Сухопутное месторождение относится к категории уникальных. Оно самое крупное по объёму запасов в Красноярском крае и характеризуется высокими показателями продуктивности.

Напомним, что Евгений Зиничев 8 сентября погиб в Норильске при исполнении служебного долга. Генерал во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС спас жизнь человека.

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