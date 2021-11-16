Пять руководителей учреждений культуры Богучанского района привлечены к ответственности

Прокуратурой Богучанскго района установлено, что руководители учреждений культуры в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера представили неполные и недостоверные сведения. К примеру, некоторые не указали сведения о наличии транспорта, полученном ином доходе помимо зарплаты по основному месту работы. Также выявлены занижения размеров доходов их супругов.

Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости