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Пять руководителей учреждений культуры Богучанского района привлечены к ответственности

Главная Общество
Красноярск
17:20 16 Ноября 2021
руководитель, прокуратура, в красноярском крае, происшествия, общество
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Прокуратурой Богучанскго района установлено, что руководители учреждений культуры в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера представили неполные и недостоверные сведения. К примеру, некоторые не указали сведения о наличии транспорта, полученном ином доходе помимо зарплаты по основному месту работы. Также выявлены занижения размеров доходов их супругов.

Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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