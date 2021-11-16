Сразу в двух районах Красноярска зафиксировали угрозу ЧС

В Красноярске сразу два дома признали опасными для людей. Речь идёт об аварийных домах на ул. Туруханской, 4 в Центральном районе и дома по ул. Учумской, 3 в Ленинском районе. В документах, подписанных и.о. главы города Владиславом Логиновым, говорится об угрозе ЧС техногенного характера, сообщают Дела.ру.



Органы управления городского звена подсистемы РСЧС переходят в режим повышенной готовности. Оба дома подлежат сносу. Департамент городского хозяйства должен организовать противоаварийные работы, а районная администрация – предложить их жителям места во временном жилом фонде.

Напомним, в октябре чрезвычайная ситуация объявлялась во дворах Центрального района, по адресам Лебедевой, 107а и Красной Армии, 18. Восьмиэтажный дом на Красной Армии стоит над склоном, а к улице Лебедевой ведет крутой обрыв. На этом месте часто образуются свалки. Склон укреплен кирпичными подпорными стенами, но они пришли в негодность.

Фото: Дела.ру