В Бирилюсском районе бывшая работница отделения почты украла деньги и товары

Во время проведения ревизии в отделении почтовой связи была выявлена недостача.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что женщина 1982 года рождения, являясь должностным лицом отделения почтовой связи, используя служебное положение, с мая по сентябрь похитила денежные средства и товары. Общая сумма материального ущерба — почти 70 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Недостачу обвиняемая пыталась скрыть с помощью фиктивной передачи товара в подотчёт почтальонам отделения по фиктивным накладным.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, или растрата, совершённая лицом, с использованием своего служебного положения».

Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Фото: yakutia.info