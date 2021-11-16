16 ноября
Красноярск
погода -3 °C
72.56
 
€ 82.52
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Бирилюсском районе бывшая работница отделения почты украла деньги и товары

Главная Общество
Красноярск
16:55 16 Ноября 2021
кража, почта, в красноярском крае, происшествия, общество
версия для печати Ico_print

Во время проведения ревизии в отделении почтовой связи была выявлена недостача.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что женщина 1982 года рождения, являясь должностным лицом отделения почтовой связи, используя служебное положение, с мая по сентябрь похитила денежные средства и товары. Общая сумма материального ущерба — почти 70 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Недостачу обвиняемая пыталась скрыть с помощью фиктивной передачи товара в подотчёт почтальонам отделения по фиктивным накладным.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, или растрата, совершённая лицом, с использованием своего служебного положения».

Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Фото: yakutia.info

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Пять руководителей учреждений культуры Богучанского района привлечены к ответственности

Пять руководителей учреждений культуры Богучанского района привлечены к ответственности

16 Ноября 2021 г.
Приняты меры к устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем
Новости Красноярска: Жители России могут принять участие в конкурсе «Лидеры Енисейской Сибири»

Жители России могут принять участие в конкурсе «Лидеры Енисейской Сибири»

16 Ноября 2021 г.
Приём заявок продлили до 15 декабря
Новости Красноярска: Месторождение газа на Таймыре назвали в честь Евгения Зиничева

Месторождение газа на Таймыре назвали в честь Евгения Зиничева

16 Ноября 2021 г.
Месторождение относится к категории уникальных
Новости Красноярска: В Красноярске на ул. Вейнбаума и пр. им. газеты «Красноярский рабочий» меняют светильники

В Красноярске на ул. Вейнбаума и пр. им. газеты «Красноярский рабочий» меняют светильники

16 Ноября 2021 г.
Работают специалисты в ночное и дневное время, когда дороги наименее загружены
Новости Красноярска: Более 400 тысяч рублей заплатила красноярка авиакомпании за скандал на борту самолёта

Более 400 тысяч рублей заплатила красноярка авиакомпании за скандал на борту самолёта

16 Ноября 2021 г.
Из-за неё воздушное судно было возвращено в аэропорт
Новости Красноярска: На юге Красноярского края незаконно выловили рыбу на 340 тысяч рублей

На юге Красноярского края незаконно выловили рыбу на 340 тысяч рублей

16 Ноября 2021 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В ДТП на парковке смотровой площадки "Царь-рыба" пострадала семья

В ДТП на парковке смотровой площадки "Царь-рыба" пострадала семья

13 Ноября 2021 г.
В отношении водителя составлен материал по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ
Новости Красноярска: Исследователи минобороны РФ привлекли кальмара на борьбу с COVID-19

Исследователи минобороны РФ привлекли кальмара на борьбу с COVID-19

12 Ноября 2021 г.
Зарегистрирован резко снижающий концентрацию коронавируса БАД
Новости Красноярска: В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

13 Ноября 2021 г.
QR-коды будут действовать до 1 июня 2022 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru