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В Красноярске на ул. Вейнбаума и пр. им. газеты «Красноярский рабочий» меняют светильники

Главная Общество
Красноярск
16:02 16 Ноября 2021
общество, красноярск, свет, модернизация
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Работы по модернизации освещения на этих улицах проводят специалисты МП «Красноярскгорсвет».

На ул. Вейнбаума и пр. им. газеты «Красноярский рабочий» одна из самых больших транспортных нагрузок. Обеспечение качественного освещения — это, в первую очередь, безопасность.

На ул. Вейнбаума старые светильники заменят на светодиодные по обеим сторонам проезжей части на всём протяжении улицы. Они будут такими же как на Коммунальном мосту. Светодиодные лампы равномерно освещают проезжую часть, почти не имеют эффекта ослепления водителей и обеспечивают качество освещения, удобное для фото и видеофиксации, работы транспортных навигационных систем, рассказали в администрации города Красноярска.

На проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» модернизация освещения идёт несколько лет. Сейчас работы идут на участке от ДК им. 1 Мая до ул. 26 Бакинских комиссаров. Новые фонари размещают по осевой линии, что позволяет равномерно и качественно осветить дорогу и обеспечить комфорт в пешеходных зонах.

Работают специалисты в ночное и дневное время, когда дороги наименее загружены транспортными средствами.

Плановые работы по замене фонарей и других элементов на данных участках — это продолжение большой работы, которую ведут в городе с 2018 года. Устаревшие системы освещения модернизировали уже более чем на пятидесяти магистральных улицах Красноярска.

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