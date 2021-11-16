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Более 400 тысяч рублей заплатила красноярка авиакомпании за скандал на борту самолёта

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Красноярск
15:34 16 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, долг, оплата, скандал, ущерб
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Судебные приставы взыскали с жительницы Красноярска более 400 тысяч рублей в пользу авиакомпании.

Пьяная женщина 1953 года рождения вела себя агрессивно с окружающими, выражалась нецензурно и оказывала сопротивление экипажу на борту самолёта, выполнявшего рейс Красноярск — Бангкок. Из-за этого самолёт был возвращён в аэропорт, а пассажирка снята с рейса.

Представители авиакомпании обратились в суд, чтобы взыскать с правонарушительницы причинённый ущерб, сообщается на сайте ГУ ФСП по Красноярскому краю.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав уведомил женщину и предупредил о мерах принудительного взыскания, но оплаты не последовало. Тогда сотрудник службы ограничил её в праве выезда за пределы страны и обратил взыскание на её пенсию.

После нескольких удержаний пенсии женщина оплатила долг самостоятельно. Также ей пришлось заплатить более 28 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение решения суда.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю

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