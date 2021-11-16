Авиакомпания «Аэрофлот» не получил субсидии на рейсы из Красноярска. Средства нужны были для развития маршрутов в обход Москвы, пишет «РБК».

В 2022 году на эти цели из бюджета должны выделить 9,3 млрд руб, что в 3,5 раза меньше объема заявок, поступивших от 26 авиакомпаний (32,3 млрд руб.). О том, что «Аэрофлот» хочет получить субсидии , говорил его представитель. Но в итоге компания попала в программу с рейсами из Петербурга.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, связано это с тем, что распределение маршрутов в обход Москвы стало менее прозрачным. К примеру, если из приказа Росавиации на 2021 год можно понять какие из регионов выделяют субсидии, то на 2022 год с этим разобраться сложно. «Перечень маршрутов и отбор перевозчиков осуществлен на основании утвержденных правил», — подчеркивает советник руководителя Росавиации Елена Михеева.

В июне «Аэрофлот» открыл новый авиахаб в Красноярске. Из-за пандемии внутренние рейсы вышли для компании на первое место: По итогам третьего квартала 2021 года, за счет роста внутренних перевозок, компания получила прибыль впервые за два года. В 2022 году планировалось как, минимум, шесть субсидируемых маршрутов – в Братск, Мирный, Омск, Тюмень, Улан-Удэ и Читу.

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости