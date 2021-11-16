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На юге Красноярского края незаконно выловили рыбу на 340 тысяч рублей

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Красноярск
15:10 16 Ноября 2021
общество, происшествия, браконьер, рыбаки, наказание
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Инспекторы ДПС Минусинска во время оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2021» остановили ВАЗ под управлением 34-летнего жителя Республики Хакасия. В прицепе были обнаружены рыболовные сети, мешки с рыбой. Разрешительные документы отсутствовали. Водитель и пассажир рассказали, что выловили рыбу для себя.

Как оказалось, рыбу мужчины ловили накануне в Сыдинском заливе Красноярского водохранилища рыболовными сетями. Всего в автомобиле было обнаружено 1 288 экземпляров плотвы сибирской, 9 лещей, 87 окуней, а также 8 рыболовных сетей. Сумма причинённого ущерба — более 340 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальная наказание — лишение свободы сроком до 5 лет.

Фото: 24.мвд.рф

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