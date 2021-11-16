В Шарыповском районе появился новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый ФАП в дер. Линёво появился благодаря программе Модернизации первичного звена здравоохранения. Он оснащён всем необходимым оборудованием, в том числе кардиографом и дефибриллятором. Есть кабинет приёма, ожидания, процедурный и прививочный, а также подсобные помещения. Фельдшер обеспечен служебным автомобилем, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

В честь открытия вокруг здания высадили ели.

— В Шарыповском муниципальном округе 27 ФАПов, в том числе есть те, которые нужно модернизировать, и мы эту задачу постепенно выполняем, — отметил главный врач Шарыповской районной больницы Николай Балтаков. — Жителям здесь будут оказывать экстренную медицинскую помощь, проводить процедуры по назначениям врачей, также предусмотрены регулярные приёмы узких специалистов. В фельдшерско-акушерском пункте при поддержке национального проекта «Здравоохранение» проведён скоростной интернет.

Кстати, стоит отметить, из 124 жителей деревни 115 вакцинированы от коронавируса.

За шесть лет в Шарыповском муниципальном округе открылись модульные фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Можары, Косые Ложки, Новокурск , Белоозерка и селе Береш , Усть-Парная. В ближайшие два года ФАПы планируется возвести в деревнях Сорокино, Росинка, Гудков и Александровке.

Фото: kraszdrav.ru