На всероссийских соревнованиях по тхэквондо спортсмены Красноярского края завоевали 11 медалей

На всероссийских соревнованиях по тхэквондо ВТФ «Уральская осень» в Екатеринбурге спортсмены Красноярского края получили 11 медалей различного достоинства, сообщается на сайте министерства спорта Красноярского края.

Участие приняли более 600 человек из 15 регионов страны.

У юношей и девушек медали завоевали: 1-е место досталось Софье Мецлер (Канск), 2-е — Климу Маркоменко (Канск), 3-е — Роману Решетняку (Ачинск) и Олесе Чаплинской (Ачинск).

Представители Ачинска попали в призы среди юниоров и юниорок: 1-е место завоевал Иван Скакунов и Снежана Кирьянова, 2-е — Владлен Лунгул и Владислав Сочнев.

У мужчин медали за 1-е место взяли Максим Брюханов (Красноярск) и Илья Лосяков (Ачинск), 2-е — Константин Глебов (Красноярск). 3-е место в общекомандном зачёте заняла сборная Красноярского края.

Фото: kraysport.ru