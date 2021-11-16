Электропоезда Красноярской железной дороги готовы к работе в зимних условиях

Электропоезда КрасЖД, которые выйдут на маршруты в зимний период 2021-2022 годов, готовы к работе в экстремальных погодных условиях.

В это время в регионах присутствия Красноярской магистрали температура воздуха может достигать минус 40-45 градусов, поэтому железнодорожники уделили особое внимание техническому состоянию вагонов.

Чтобы пассажирам в вагонах было комфортно и тепло, специалисты моторвагонных депо обследовали и отрегулировали приборы контроля микроклимата и отопления, проверили герметичность окон. Также, они устранили недостатки в эстетическом состоянии салонов, возникшие после летнего сезона, отремонтировали биокомплексы.

Кроме того, инженеры выполнили комплексную диагностику всех устройств, от которых зависит эксплуатационная надежность электропоездов не только в морозы, но и при резких среднесуточных перепадах температуры воздуха.

Для обеспечения безотказной работы произведена ревизия двигателей и токоприемников, осмотр и наладка подвагонного оборудования, колесных пар и автосцепок. Обследованы и отрегулированы системы противопожарной безопасности.

Всего на пригородных и городских маршрутах КрасЖД предстоящей зимой будет задействовано 34 электропоезда.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД