В Красноярске начали заливать дворовые катки

Ремонтировщики МАУ «Центр спортивных клубов» приступили к заливке дворовых катков с понедельника на вторник, как только столбики термометров показали минусовые температуры.

Заливать катки будут всю неделю. Для создания крепкой поверхности залить лёд нужно не менее пяти раз. Специалисты «Центра спортивных клубов» весь зимний период будут контролировать качество полотна в хоккейных коробках и очищать его от снега, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Всего в этом году будут работать 92 дворовых катка. 58 зальют ремонтировщики МАУ «ЦСК», 34 площадки находятся на обслуживании подрядных организаций. 11 площадок подготовят для игры в зимний футбол. Будут работать и тёплые павильоны для переодевания и хранения инвентаря по 34 адресам.