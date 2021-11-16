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Красноярка оформила кредит на сожителя, чтобы расплатиться со своими долгами

Главная Общество
Красноярск
13:50 16 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, мошенничество
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В июне сожительница потерпевшего через мобильное приложение банка мужчины оформила кредит 390 тысяч рублей. Затем она сняла деньги в банкомате.

Женщину задержали сотрудники уголовного розыска. Злоумышленница рассказала, что ей нужны были денежные средства, чтобы отдать долг 200 тысяч рублей. Во время следствия обвиняемая погасила всю сумму кредита.

В отношении ранее судимой жительницы Красноярска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальное наказание по статье — до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: © Sputnik / РИА Новости

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