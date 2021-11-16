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Жители России могут принять участие в конкурсе «Лидеры Енисейской Сибири»

Главная Общество
Красноярск
16:48 16 Ноября 2021
специалисты, инвестиции, проекты, конкурс
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В этом году межрегиональный конкурс «Лидеры Енисейской Сибири» проходит в онлайн-формате. Приём заявок продлили до 15 декабря в связи с высоким интересом участников. Конкурс направлен на поиск управленцев и квалифицированных специалистов для формирования кадрового резерва комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

Итак, поучаствовать могут жители России от 21 года, которые желают работать на крупных инвестиционных проектах в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва. Для участия нужно зарегистрироваться на платформе тестирования до 15 декабря. После регистрации необходимо будет пройти тест для оценки знаний, а также коммуникативных, управленческих и профессиональных компетенций.

По результатам конкурсанты получат отчёт с оценкой уровня развития компетенций.

— Лидеры Енисейской Сибири — конкурс, который, с одной стороны, даёт отличную возможность проявить профессиональные навыки участникам, а с другой стороны — работодателям выбрать перспективных специалистов, – отметил генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко. – Рекомендую всем, кто заинтересован и соответствует критериям, подать заявку на конкурс. Участники получат оценку своих компетенций, а также смогут претендовать на трудоустройство в ведущие компании России, реализующие инвестиционные проекты, включённые в КИП «Енисейская Сибирь.

Список победителей будет опубликован 24 декабря. Победители будут включены в кадровый резерв Енисейской Сибири и рекомендованы для рассмотрения на вакантные должности организаций-участников КИП «Енисейская Сибирь».
 
Напомним, комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» включает 32 проекта. В их реализации задействованы свыше 60 компаний, в том числе лидеры на мировых рынках промышленной продукции такие как: ПАО «ГМК «Норильский никель», ОК «РУСАЛ», ПАО «Полюс» и другие. 

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