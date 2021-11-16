В Красноярском крае новый особо охраняемый природный заказник

В Красноярском крае появится новый природный заказник «Озеро Виви».

Его площадь составит более 200 тысяч гектаров. Здесь расположено самое большое пресноводное озеро в Эвенкийском районе — Виви. В заказнике останавливаются для гнездования многие редкие водоплавающие птицы, располагаются места обитания боровой дичи, пролегают пути миграции дикого северного оленя и зимовки лосей. В озере нерестятся 40 видов рыб.

Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых рассказал, что туристов притягивает уникальность заказника. Чаще всего – это неорганизованные походы. Любители экстрема часто наносят непоправимый вред природе. Чтобы защитить природный комплекс, администрация Эвенкийского муниципального района предложила взять территорию под охрану.

Предлагается запретить виды деятельности, которые могут причинить вред природным комплексам, в том числе геологические работы, рубки лесных насаждений для заготовки древесины, охоту, промышленное рыболовство, строительство и другие. При этом разрешается рекреационная и традиционные виды деятельности коренных малочисленных народов Севера.

Одна из достопримечательностей заказника – памятный знак на месте расположения географического центра Российской Федерации. Рядом – 8-метровый православный крест и часовня, поставленная в память Сергия Радонежского.

Создание заказника «Озеро Виви» предусмотрено концепцией развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае до 2030 года.

Фото: doopt.ru