В Красноярске пьяный водитель въехал в автобус и скрылся с места аварии

Вечером 15 ноября вблизи остановки «Мечта» на ул. Мичурина мужчина на автомобиле ВАЗ, при перестроении в правый ряд автобусной линии столкнулся с автобусом и наехал на электроопору. Водитель скрылся с места ДТП. В результате пассажиров автобуса (59-летняя женщина и 17-летняя девушка) отвезли в медицинское учреждение.

Нарушителем оказался 47-летний водитель, ранее лишённый прав за езду в нетрезвом виде. Мужчина был освидетельствован на состояние опьянение, показания прибора — 0,7 мг/л, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В отношении водителя составлен ряд административных материалов, в том числе за оставление места ДТП, управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения, лишённым права управления.

Оперативно сообщить о водителе с признаками опьянения можно по телефону «Синей линии» 263-10-19.

Фото: 24.мвд.рф