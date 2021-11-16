Сбер рассказал о трендах цифровой трансформации города на XVII Красноярском городском форуме

На XVII Красноярском городском форуме состоялась стратегическая сессия «Человеческий капитал. Муниципальное измерение». Одна из площадок была посвящена основным трендам цифровой трансформации города. В ее работе приняли участие министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин, руководитель управления информатизации и связи администрации города Красноярска Павел Аверкин и ряд крупных коммерческих компаний. Приглашенным экспертом выступил управляющий Красноярским отделением Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Спикеры рассказали о проектах, которые сегодня внедряются городом и краем, и как в них задействуются цифровые технологии. Например, о том, как цифровизация помогает при организации работы общественного транспорта, системы видеонаблюдения, дорожного движения в городе, в работе контакт-центра по номеру 122, при организации обратной связи через различные сервисы.

Дмитрий Солнцев рассказал о запущенных и разрабатываемых проектах Сбера и компаний экосистемы. Кроме того, управляющий Красноярским отделением банка обозначил ряд проектов, которые в перспективе могли бы стать основой цифрового будущего региона. Один из таких – «Цифровой двойник города», благодаря которому можно будет оцифровать процессы, происходящие в городе на уровне коммуникаций, электроснабжения, безопасности.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Сбер предлагает различные цифровые решения для комфортной жизни горожан, располагает самым большим объёмом обезличенных данных в стране. С правительством региона мы заключили соглашение, которое предусматривает цифровизацию приоритетных отраслей экономики, медицины и социальной сферы. Уже сегодня работают системы распознавания лиц в университетах региона, такой же проект готовится к запуску в ФМБА в Красноярске. Мы внедрили технологии по анализу снимков КТ при помощи искусственного интеллекта в Красноярской краевой больнице, запустили телемедицинскую платформу СберЗдоровье, участвуем в реализации проекта «Безопасный город».