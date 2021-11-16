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Сбер рассказал о трендах цифровой трансформации города на XVII Красноярском городском форуме

Главная Общество
Красноярск
12:51 16 Ноября 2021
модернизация, технологии, банк, проекты, форум
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На XVII Красноярском городском форуме состоялась стратегическая сессия «Человеческий капитал. Муниципальное измерение». Одна из площадок была посвящена основным трендам цифровой трансформации города. В ее работе приняли участие министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин, руководитель управления информатизации и связи администрации города Красноярска Павел Аверкин и ряд крупных коммерческих компаний. Приглашенным экспертом выступил управляющий Красноярским отделением Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Спикеры рассказали о проектах, которые сегодня внедряются городом и краем, и как в них задействуются цифровые технологии. Например, о том, как цифровизация помогает при организации работы общественного транспорта, системы видеонаблюдения, дорожного движения в городе, в работе контакт-центра по номеру 122, при организации обратной связи через различные сервисы. 

Дмитрий Солнцев рассказал о запущенных и разрабатываемых проектах Сбера и компаний экосистемы. Кроме того, управляющий Красноярским отделением банка обозначил ряд проектов, которые в перспективе могли бы стать основой цифрового будущего региона. Один из таких – «Цифровой двойник города», благодаря которому можно будет оцифровать процессы, происходящие в городе на уровне коммуникаций, электроснабжения, безопасности.

Сбер рассказал о трендах цифровой трансформации города на XVII Красноярском городском форуме

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Сбер предлагает различные цифровые решения для комфортной жизни горожан, располагает самым большим объёмом обезличенных данных в стране. С правительством региона мы заключили соглашение, которое предусматривает цифровизацию приоритетных отраслей экономики, медицины и социальной сферы. Уже сегодня работают системы распознавания лиц в университетах региона, такой же проект готовится к запуску в ФМБА в Красноярске. Мы внедрили технологии по анализу снимков КТ при помощи искусственного интеллекта в Красноярской краевой больнице, запустили телемедицинскую платформу СберЗдоровье, участвуем в реализации проекта «Безопасный город».

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк

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