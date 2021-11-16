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В Красноярском крае массово болеют ОРВИ и гриппом

Главная Общество
Красноярск
13:14 16 Ноября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, вакцинация, грипп
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По словам главы Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрия Горяева, в регионе число заразившихся гриппом и ОРВИ начинает превышать уровень заболеваемости, характерный этом периоду времени.

На прошлой неделе заболели 20 375 человек (13 497 — взрослые, 2 711 — дети от 7 до 14 лет).

Самая сложная ситуация с заболевшими в Боготольском, Новосёловском, Сухобузимском, Ермаковском, Идринском, Пировском, Курагинском, Балахтинском, Бирилюсском районах, Красноярске и Боготоле.

Отметим, на данный момент привились от гриппа более 1 миллиона человек, что составляет около 38 %.

Напомним, Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа. Уже внесены изменения в инструкцию по применению вакцины «Спутник V».

Взаимодействие вакцин полностью изучено, а также одобрено Всемирной организацией здравоохранения. Показано отсутствие снижения иммуногенности при одновременном введении. Вакцины просто вводят в разные части тела, к примеру, в левое и правое плечо.

Фото: © Наталья Горшакова / РИА Новости

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