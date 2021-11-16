16 ноября
Красноярск
погода -4 °C
72.27
 
€ 82.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Центральном районе на пешеходных дорожках ликвидируют провалы брусчатки

Главная Общество
Красноярск
12:30 16 Ноября 2021
общество, красноярск, ремонт, пешеходы, дорожка
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Специалисты администрации Центрального района выявили более 30 адресов (пешеходные дорожки на проспекте Мира, улицах Вейнбаума, Горького, Карла Маркса, Ленина, Перенсона и др.). Там по тем или иным причинам просела или отсутствует брусчатка, сообщается на сайте администрации города Красноярска. ​Реестр объектов передали для устранения проблем в «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».​

— В районе несколько лет работает система закрепления улиц за ответственными сотрудниками. Каждый специалист администрации, независимо от основного профиля работы, отвечает за тот или иной участок. Составить реестр проблемных адресов было несложно. Большую часть вопросов удалось снять до наступления зимы, в этом помогла тёплая осенняя погода, — рассказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Сбер рассказал о трендах цифровой трансформации города на XVII Красноярском городском форуме

Сбер рассказал о трендах цифровой трансформации города на XVII Красноярском городском форуме

16 Ноября 2021 г.
Спикеры рассказали как в проектах задействуются цифровые технологии
Новости Красноярска: В Красноярском крае отремонтировали две дамбы

В Красноярском крае отремонтировали две дамбы

16 Ноября 2021 г.
От возможного подтопления защитили более тысячи человек
Новости Красноярска: Жители Красноярского края смогут стать участниками 40 ярмарок вакансий

Жители Красноярского края смогут стать участниками 40 ярмарок вакансий

16 Ноября 2021 г.
В этом году всего организовано 382 ярмарки
Новости Красноярска: В Красноярский края прибыла крупная партия вакцины «Спутник Лайт»

В Красноярский края прибыла крупная партия вакцины «Спутник Лайт»

16 Ноября 2021 г.
Препарат будут использовать для ревакцинации и вакцинации переболевших
Новости Красноярска: За несоблюдение санитарных правил на производстве «Агрохолдинг Камарчагский» заплатит штраф более 20 000 рублей

За несоблюдение санитарных правил на производстве «Агрохолдинг Камарчагский» заплатит штраф более 20 000 рублей

16 Ноября 2021 г.
Концентрация зерновой пыли на рабочем месте мельника превышает ПДК в 4 раза
Новости Красноярска: Жители Красноярского края с хроническими заболеваниями четыре недели будут работать удалённо

Жители Красноярского края с хроническими заболеваниями четыре недели будут работать удалённо

16 Ноября 2021 г.
Для получения справки и решения вопроса о допуске к вакцинации, нужно обратиться к врачу
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае погибли пять человек в столкновении «Газели» с поездом

В Красноярском крае погибли пять человек в столкновении «Газели» с поездом

13 Ноября 2021 г.
Выясняют все обстоятельства произошедшего
Новости Красноярска: Исследователи минобороны РФ привлекли кальмара на борьбу с COVID-19

Исследователи минобороны РФ привлекли кальмара на борьбу с COVID-19

12 Ноября 2021 г.
Зарегистрирован резко снижающий концентрацию коронавируса БАД
Новости Красноярска: В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

13 Ноября 2021 г.
QR-коды будут действовать до 1 июня 2022 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru