В Центральном районе на пешеходных дорожках ликвидируют провалы брусчатки

Специалисты администрации Центрального района выявили более 30 адресов (пешеходные дорожки на проспекте Мира, улицах Вейнбаума, Горького, Карла Маркса, Ленина, Перенсона и др.). Там по тем или иным причинам просела или отсутствует брусчатка, сообщается на сайте администрации города Красноярска. ​Реестр объектов передали для устранения проблем в «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».​

— В районе несколько лет работает система закрепления улиц за ответственными сотрудниками. Каждый специалист администрации, независимо от основного профиля работы, отвечает за тот или иной участок. Составить реестр проблемных адресов было несложно. Большую часть вопросов удалось снять до наступления зимы, в этом помогла тёплая осенняя погода, — рассказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.