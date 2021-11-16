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В Красноярском крае отремонтировали две дамбы

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Красноярск
12:03 16 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, подтопление
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В этом году в регионе отремонтировали две дамбы, сейчас завершается отсыпка берегов трёх рек в Ермаковском районе. Берегоукрепление проводят на реке Кебеж в с. Григорьевка и пос. Танзыбей, реке Оя и Большая Речка в с. Ермаковском.

Данные мероприятия позволят защитить от возможного подтопления более тысячи жителей, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Отсыпку берегов проводят из-за весеннего паводка, тогда талые воды их размыли. Скальником подрядчики укрепляют берега. В планах укрепить около полукилометра береговой линии. Работу закончат до конца года.

На реке Салбинка в с. Салба в Ермаковском районе в этом году отремонтировали защитную дамбу, донный водоспуск, траншейный паводковый водосброс и плотину.

В Шарыповском районе отремонтировали гидротехническое сооружение Верхнего пруда на реке Кадат в дер. Гляден. Провели капитальный ремонт траншейного паводкового водосброса, плотины.

С 2013 года в Красноярском крае отремонтировали 23 гидротехнических сооружения. От возможного подтопления защищено практически 165 тысяч человек.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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